Polícia apreende adolescente suspeito de participar da morte de idosa em roubo em SP

PAULO EDUARDO DIAS, SP – Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite desta sexta (17), em Peruíbe (140 km de SP), por suspeita de ter participado de um roubo que resultou na morte de uma idosa de origem asiática no Sacomã, zona sul da capital paulista.

O latrocínio, roubo seguido de morte, ocorreu no dia 30 de janeiro.

A mulher, que tinha 84 anos, foi encontrada com os pés e mãos amarrados -além de vários hematomas no rosto– na casa em que morava. A suspeita é a de que a vítima tenha sido torturada pelos criminosos.

Na noite de sexta-feira (17), investigadores realizavam buscas pelo bairro Estância Antônio Novaes, quando descobriram que o adolescente estaria escondido em um imóvel na região.

As equipes se dividiram, segundo a polícia, e passaram a levantar mais informações sobre o paradeiro do suspeito.

Algum tempo depois, os policiais civis descobriram o endereço em que ele estaria. Ao chegarem na casa, encontraram o adolescente.

Segundo a Polícia Civil, em poder do jovem estava um relógio da vítima, roubado no dia do crime.

O Conselho Tutelar de Peruíbe foi acionado para acompanhar a apreensão do adolescente.

O jovem foi encaminhado para a Fundação Casa.