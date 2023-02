Frio e chuva esvaziam bloco da Pabllo no Ibirapuera

MARIANA ZYLBERKAN, SP – A cantora Pabllo Vittar deu início ao bloco que leva seu nome com público bem abaixo do esperado. Havia espaço vazio no entorno do trio elétrico. “Muito obrigada por terem vindo depois dessa pandemia”, disse a cantora.

Chuva forte que atingiu São Paulo na tarde deste sábado, e se prolongou até a manhã deste domingo, espantou o público. A temperatura máxima prevista é de 24 graus, segundo a Climatempo.

Casacos e capas de chuva fizeram parte do figurino de quem foi assistir ao show da Pabllo. Era preciso cuidado para atravessar os canteiros com lama e poças d água.