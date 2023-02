Quais as alternativas para a sucessão de Roberto Naves na Prefeitura de Anápolis

Com o fim das eleições 2022 e o início de novos mandatos a nível estadual e federal, os grupos políticos voltam as atenções para o próximo pleito municipal. Em Anápolis, opositores e aliados do prefeito Roberto Naves (PP), que vem de uma reeleição e não pode concorrer às eleições de 2024, já se movimentam em busca de um sucessor.

No PT, principal frente de oposição à gestão de Roberto, três nomes chamam a atenção. O primeiro é do deputado estadual Antônio Gomide. Ex-prefeito por dois mandatos, ele concorreu ao cargo em 2020, mas terminou em segundo lugar. Além dele, o deputado federal Rubens Otoni e o vereador Professor Marcos Carvalho estão entre os petistas que apresentam capital político considerável para a disputa.

Já o partido do atual prefeito tem entre os favoritos o ex-presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro. Ainda na Casa, a vereadora da Thais Souza é outra figura do Progressistas que pode surgir como pré-candidata em 2024. O vice de Roberto Naves, Márcio Cândido, atualmente no PSC, também é uma possibilidade.

Presidente do MDB, Márcio Corrêa, que recebeu quase 60 mil votos para a Câmara Federal e está na primeira suplência, é tido como forte concorrente no ano que vem. Os emedebistas ainda contam com o deputado estadual Amilton Filho enquanto opção de destaque para liderar a campanha do partido. O vereador José Fernandes também é cotado para integrar o pleito.

Como Anápolis concedeu 70,59% dos votos no segundo turno ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, candidatos aliados ao político também devem esquentar a corrida eleitoral. Após disputar o Governo Estadual e obter um resultado melhor que o previsto nas pesquisas, o ex-deputado federal Vitor Hugo (PL) pode ser uma das figuras que irá buscar a atenção deste eleitorado.

Além de uma possível candidatura de Vitor Hugo, o espaço pode ser ocupado por Hélio Araújo, vereador e segundo suplente do senador Wilder Morais, ou o deputado estadual Coronel Adailton (PRTB), reeleito com mais de 25 mil votos. Outro provável pré-candidato neste espectro político é o vereador Policial Federal Suender, também do PRTB, que defende as mesmas pautas que o ex-presidente.

A disputa ainda pode contar com outsiders. Filha de José de Lima, candidato a prefeito de Anápolis por cinco vezes, a médica Aline Lima herdou a paixão pela política do pai e vem ganhando visibilidade nas redes sociais. Os canais virtuais também são o ponto forte de Marcela Pimenta, médica que ganhou notoriedade por denunciar as condições de trabalho dos profissionais de saúde do município.