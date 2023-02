Jovem de Anápolis luta contra o tempo para salvar a vida do pai, considerado um milagre para os médicos

Mauro Nunes, de 67 anos, é natural de Abadiânia, mas um anapolino de vivência. Os amigos o chamam de “Garotinho”. Um exímio musicista, mestre na sanfona, viola e cavaquinho, enchia as noites em sua casa com música e diversão enquanto tocava com seus netos. A paixão pela música vem desde sua origem humilde, quando desde os oito anos trabalhava em troca de comida e aos 12 comprou seu primeiro violão.

Infelizmente, toda essa alegria está passando por momentos difíceis. É o que conta Marcilene Nunes, filha de Mauro, criada apenas por ele pela maior parte da vida. Ao Portal 6, a jovem revela que o pai teve um caso extremamente grave de shunt cardíaco, que fez com que o sangue do lado direito e esquerdo do coração se comunicassem, o que não deve acontecer. Assim, houve a perda de pressão em uma das câmaras do coração, levando a uma insuficiência cardíaca.

Tal cenário já trouxe como consequência um quadro severo de insuficiência respiratória para o pai e, após vários procedimentos paliativos, os médicos dizem que é um milagre Mauro ainda estar de pé. Existe, porém, uma esperança: uma cirurgia de fechamento de shunt cardíaco via percutânea.

No entanto, como explica Marcilene, o tratamento é extremamente caro. Após conversar com amigos da área e pedir auxílio, conseguiu obter um desconto, trazendo o total da operação para R$ 48 mil. Como a família não dispõe dessa quantia, a jovem abriu uma vaquinha online para arrecadar o valor, através do link vakinha.com.br/3492072.

Ela admite estar desesperada, pois não sabe quanto tempo mais ainda resta para seu pai e implora para que consiga a ajuda necessária a fim de realizar a cirurgia. Para aqueles que quiserem entrar em contato, @marcilenenunes187 é o Instagram da filha de Mauro. Também foi disponibilizado para contato o telefone (62) 9 9165-1783.