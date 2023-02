Após confusão por causa de cobrança de aluguel, irmãos morrem e policial fica ferido

Dois irmãos acabaram mortos e um policial foi ferido com golpes de facão após uma confusão por causa da cobrança de um aluguel, ocorrida no início da noite desta terça-feira (20), no Setor Veiga Jardim, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o proprietário do imóvel foi até o domicílio onde se encontravam os dois irmãos, Jozivan e Josenildo Sousa dos Santos, cobrar os débitos.

No entanto, os inquilinos teriam se negado a pagar o aluguel e, em estado alterado, ameaçado o locador de morte.

A confusão evoluiu para uma briga física, onde um dos irmãos teria puxado um facão e desferido golpes para cima do proprietário, que foi atingido no ombro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local para apaziguar a situação. No entanto, os inquilinos partiram para cima dos agentes, ferindo um deles no pescoço.

Dessa forma, os policiais acabaram atirando contra os agressores, ferindo-os gravemente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro no local, mas os indivíduos acabaram morrendo.

O policial ferido foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia (HUAPA), onde recebeu atendimento e não corre perigo.