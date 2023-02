Dona Iris levava flores ao túmulo do marido Iris Rezende toda sexta-feira

Com mais de 57 anos de casados, Iris de Araújo Rezende Machado, carinhosamente apelidada de Dona Iris, mantinha o amor aceso e mesmo após a morte do marido Iris Rezende, o visitava semanalmente, levando flores ao túmulo do amado toda sexta-feira.

Para manter a memória sempre viva, além das visitas constantes que manteve quase que religiosamente durante um ano e três meses de viuvez, a ex-deputada fez questão de cuidar do acervo do esposo na fazenda em Guapó. A informação foi dita pela jornalista Cileide Alves, biógrafa do ex-prefeito e ex-governador.

Aos 79 anos, Dona Iris faleceu nesta terça-feira (21), em um hospital de Goiânia, após sofrer com complicações no pulmão depois de passar por uma cirurgia.

Pouco tempo antes, o marido, Iris Rezende, morreu aos 87 anos, no dia 09 de novembro de 2021. Na época, o político se encontrava internado Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, tratando as consequências de um Acidente Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Assim como o companheiro, Dona Iris manteve uma trajetória impressionante, se destacando não somente na política, como também em outras áreas pouco faladas, como é o caso da comunicação.

O casal deixa três filhos, sendo eles Ana Paula, Adriana e Cristiano.