Temporal faz Carnaval terminar mais cedo em Goiânia e carros ficam ilhados pela capital

A chuva forte que caiu em Goiânia na tarde desta terça-feira (21) deu um banho de água fria nos moradores que curtiam o Carnaval em bares e blocos de folia.

O temporal deixou ruas alagadas e carros ilhados na capital, fazendo com que a festa terminasse mais cedo no feriado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido alerta para a região, que tinha previsão de chuva de até 50 mm para o feriado. O boletim da meteorologia também previa vento forte e queda de raios no período.

Até o momento, um dos casos mais críticos aconteceu na Avenida Perimetral Norte, no bairro Fazenda Caveiras. No trecho, em frente shopping Passeio das Águas, três carros ficaram ilhados, sendo que um deles foi arrastado pela água.

Apesar do susto, não houve feridos. O trânsito na via ficou lento com o volume de água, mas foi controlado com a ajuda do Corpo de Bombeiros. A corporação pede que a população evite a região afetada.

No Lago das Rosas, um dos parques mais tradicionais da cidade, a represa transbordou e fez com que um dos pedalinhos transitasse pela Avenida Anhanguera, no Setor Oeste. O momento foi registrado por um internauta, que acompanhava a cena em uma das plataformas do Eixo Anhanguera.

Lago das Rosas, Goiânia. pic.twitter.com/gyN0lKC7uY — Violinista do Titanic (@bispo_jr) February 21, 2023

Em outro registro compartilhado nas redes sociais, um morador flagra um carro com dificuldade de atravessar um cruzamento entre duas avenidas alagadas no Setor Bueno. No vídeo, é possível observar que um segundo veículo está estacionado no canteiro central e também apresenta dificuldade para deixar o local.

No Setor Universitário, além da dificuldade dos motoristas em transitarem nas vias alagadas, usuários do transporte coletivo ficaram ilhados em pontos de ônibus. Imagens mostram que os passageiros precisassem subir nos bancos das paradas para se protegerem da enxurrada.

eu adoro goiania! cidade abencoada por Jesus Cristo pic.twitter.com/bpG9erPk1X — mae (@1999×2002) February 21, 2023

Moradores dos setores São José e Campinas também reclamaram de alagamentos nas redes sociais. O córrego Cascavel, na altura da Avenida Padre Wendel com o parque Campininha das Flores, na Vila Abajá, também subiu com a chuvas e invadiu as imediações.

Uma residência na Rua RN 10, no Setor Sevene, foi destruída pelas chuvas e cinco pessoas, incluindo uma idosa e uma criança, precisaram ser resgatadas pelos bombeiros. Apesar dos danos causados pela tempestade, que derrubou uma parede da residência, ninguém se feriu.