Velório de Dona Iris ocorrerá no Paço Municipal de Goiânia e será aberto ao público

O velório da ex-deputada e ex-primeira dama Dona Iris de Araújo será realizado nesta quarta-feira (22), no Paço Municipal de Goiânia. A cerimônia está prevista para ter início às 07h, sendo aberta ao público.

O sepultamento deve ocorrer por volta das 17h no cemitério Santana, no Setor dos Funcionários, também na capital.

Dona Iris não resistiu às complicações de uma cirurgia realizada no fim de semana e morreu nesta terça-feira (21), aos 79 anos.

A política já havia passado duas semanas internada no final do ano passado, tendo sofrido com uma infecção bacteriana nos rins, que acabou evoluindo para uma Síndrome da Angústia Respiratória (SARA).

Iris foi casada com o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, que morreu em novembro de 2021.

A ex-deputada federal, com mandatos cumpridos entre 2007 e 2015, é ex-primeira dama da capital goiana e do estado. Ela é natural de Três Lagoas (MS).

A Prefeitura de Goiânia e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) decretaram luto de três dias pela perda da ex-parlamentar.