Exorcismo dentro de apartamento em condomínio de Anápolis faz vizinhos acionarem a PM

Na noite desta terça-feira (21), a Polícia Militar (PM) foi acionada para averiguar pancadas e pedidos de socorro relatados por vizinhos de um apartamento no Residencial do Trabalhador, no extremo Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que os moradores da região estavam assustados acreditando que uma mulher poderia estar sendo agredida.

No entanto, ao adentrarem o local, os agentes descobriram que um líder religioso estaria lidando com um espírito obsessor.

O procedimento, que também pode ser chamado de exorcismo, acabou alarmando os vizinhos pelo excesso de barulho. Contudo constatou-se que ninguém estava sendo agredido.

Ao perceber a situação, os policiais avisaram aos denunciantes que não havia nenhum crime ocorrendo, explicando o que realmente estava acontecendo ali.