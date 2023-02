Fortes chuvas estão previstas para Goiânia e, pelo menos, outras três cidades de Goiás na quinta (23)

Pelo menos quatro cidades de Goiás poderão receber um forte volume de chuva ao longo de quinta-feira (23). Isso é o que aponta o último boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Conforme indicado pelo instituto, a combinação entre calor e umidade poderá favorecer a formação de áreas de instabilidades, que podem vir localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios no território.

O Cimehgo também alerta para o risco potencial de chuvas localizadas no formato de tempestades em algumas regiões do estado.

No Norte, por exemplo, a expectativa é de um volume de água de até 35 mm. Já no Centro e na região Sudoeste, a previsão é de 30 mm, cada. Oeste, Leste e Sul, devem receber 25 mm.

Em relação aos municípios, Goiânia, Itumbiara, Porangatu e Jataí podem ser os mais afetados com 15 mm. Logo atrás, seguem as cidades de Anápolis, Rio Verde, Ouvidor, Três Ranchos e Ipameri, com 12 mm.

Em Catalão, Cumari, Goiandira, Nova Aurora, Santa Helena, Rubiataba e Pires do Rio a previsão é de um volume de água de 10 mm.

Já em Goianésia, Davinópolis e Formosa a expectativa é um pouco menor, de 8 mm.