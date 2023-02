Mãe fica perplexa com o que ouviu pela babá eletrônica da filha: “meu coração parou”

Uma mãe viralizou após decidir compartilhar nas redes sociais o pânico que sentiu ao ouvir um gemido masculino vindo da “babá eletrônica”.

Victoria Mihajlenko, de 25 anos, é influencer e vive na Alemanha com a filhinha. Segundo a jovem, ela estava sozinha na sala quando percebeu o barulho no quarto da pequena e correu para verificar.

Ao chegar no cômodo, entendeu que não havia ninguém fisicamente na casa, mas sim, por detrás do aparelho eletrônico. “Meu coração parou”, disse no post.

Segundo Victoria, ela teria ganhado o objeto de uma empresa para testar e divulgar o equipamento de segurança. “Fico pensando se esta pessoa viu tudo o aconteceu no meu quarto. Se observou eu amamentar”, comentou.

“Muitas vezes, depois de tomar banho, eu corria nua na frente dessa câmera. Troquei minha bebê na frente dela! Esse estranho estava vendo minha filha dormindo. Ninguém vê isso. É incrivelmente desconfortável e terrivelmente cruel”, pontuou.

Ainda perplexa, a mãe emitiu uma reclamação à empresa responsável, mas a resposta foi ainda pior. A alemã contou que recebeu uma mensagem dizendo que “as alegações foram falsas” e solicitando ainda que ela pedisse desculpas pois em testes, o aparelho não emitia nenhum ruído.

