Sonho vira pesadelo para jovem que fez tatuagem com profissional que cobrava mais barato

Uma jovem, de 20 anos, tornou pública a tragédia que vivenciou após se arriscar a realizar um sonho com um profissional mais “em conta”, se arrepender e temer pela vida.

Suraya Khan vive em Doncaster, na Inglaterra, e explicou que já tinha algumas tatuagens quando resolveu pagar por mais uma. Segundo a vítima, a ideia era escrever “Alone” no braço, com um coração partido no lugar da letra “o”.

Ela explicou que já tinha um profissional de confiança, mas como os horários dele estavam lotados e um outro se disponibilizou com um valor inferior, a moça topou com o segundo.

No estúdio, Suraya já percebeu que o homem não era nada higiênico, mas continuou com o objetivo até o fim. Em vídeo publicado no TikTok, a jovem mostrou que o desenho começou a apodrecer na pele.

O braço da vítima ficou completamente inchado e imóvel. Um abscesso originou-se e, posteriormente, “explodiu”, o que ocasionou um sangramento por sete horas seguidas, segundo a inglesa.

“O artista era sujo. A tatuagem estava apodrecendo. Enquanto eu atendia um cliente, ele explodiu e sangrou por sete horas seguidas”, contou na plataforma de vídeos.

Temendo por uma infecção generalizada, ela buscou ajuda médica e foi socorrida às pressas. Suraya foi medicada com fortes antibióticos e, felizmente, pôde refazer a tatuagem depois de uma melhora no quadro de saúde.

Desta vez, ela optou por um novo profissional e publicou o resultado melhor da arte.

Veja!