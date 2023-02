Barbearia faz sucesso com funcionários atendendo clientes de um jeito totalmente diferente

Imagine marcar o horário para cortar o cabelo em uma barbearia, acreditando ser apenas 30 minutos normais, sentado em uma poltrona, mas acabar descobrindo que o atendimento será realizado por homens nus.

Pode parecer inacreditável, mas a Barbearia Naturista, em Fortaleza (CE), se tornou um sucesso na capital nordestina. O idealizador do plano, Rodney Araújo, contou melhor o porquê de tudo isso.

Segundo o esteticista, o plano é ajudar mais homens a se amarem “de dentro para fora”. O cearense confessou que já teve inúmeros comentários positivos e afirmou que tem dado certo.

No espaço, os clientes têm a opção de tirar ou não as roupas. Há alguns que apresentem uma certa resistência no início, porém 90% se entrega na aventura e comprova a qualidade do atendimento – livre de preconceitos.

A barbearia só pode ser frequentada por homens com mais de 18 anos. E, para o espanto de Rodney, a repercussão positiva foi tão grande, que até mesmo turistas da Argentina, Espanha, de Portugal e outros países, começaram a visitar o local.

