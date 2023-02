Descubra seis exuberantes praias brasileiras que deixam o Caribe com inveja

Quando alguém fala sobre curtir as férias em uma praia paradisíaca, aproveitando a sombra e o vai e vem das ondas, vários já pensam em Florida, Malibu ou o Caribe. Mas saiba que aqui mesmo em terras Tupiniquins existem paraísos tão deslumbrantes quanto.

Pois é! Não precisa nem tirar passaporte ou aprender a falar outros idiomas, do Norte ao Sul do Brasil é possível encontrar praias incríveis e por preços sensacionais, capazes de deixar qualquer gringo com inveja. Confira aqui essa lista com as melhores opções de cidades litorâneas e praias para curtir o verão!

1 – Ilheus

Localizada ao sul da Bahia, é a cidade com o litoral mais extenso do estado e conhecida por ambientar os romances de Jorge Amado, Ilheus , apelidada de Cidade do Cacau, possui fazendas produtoras da fruta e belíssimas praias. É possível encontrar acomodações bacanas por um preço abaixo da média de R$ 355.

2 – Arraial do Cabo

Arraial, como é carinhosamente chamada pelos frequentadores, fica localizada no litoral Norte do Rio de Janeiro. Arraial do cabo é uma cidade incrível, com praias lindas e de águas transparentes, além de uma vida marinha bastante rica. Pesquisando preços com antecedência, é possível encontrar hospedagens com o preço médio de R$ 350 a diária.

3 – Maragogi

Marcando quase que a divisa entre Maceió e Recife, Maragogi é uma pérola da costa alagoana. Com alguns dos preços mais vantajosos para se hospedar, é possível curtir o verão e aproveitar aquela praia sem gastar muito.

Os preços de hospedagens começam em torno de R$ 343 a diária.

4 – Caraguatatuba

Localizada no litoral Norte de São Paulo, a cidade de Caraguatatuba abriga prais para todos os gostos, desde a badalada Praia Martim de Sá, com muitos restaurantes e bares, até a tranquila Praia da Mococa, ótima para famílias com crianças.

É possível encontrar hospedagens a partir de R$ 334 a diária.

5 – Canoa Quebrada

Localizada no município de Aracati -CE, a praia de Canoa Quebrada é a escolha perfeita para aproveitar o calor de verão. Com passeios de jangada e um mar de tirar o fôlego, é um dos verdadeiros tesouros do Brasil.

Pesquisando um pouco, é possível achar hospedagens a partir de R$ 295 a diária.

6 – Vila Velha

Sendo a segunda maior cidade do Espírito Santo, o município de Vila Velha tem nada mais nada menos do que 32 km de litoral. As praias de Itapoã, da Costa e de Itaparica são algumas das preferidas dos capixabas.

Os preços das hospedagens, após uma pesquisa, podem ser encontrados a partir de R$ 290 a diária.