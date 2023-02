Leilões da Receita Federal tem iPad a R$ 1 mil, além de relógios, joias e até guitarra; veja como participar

Acontece no dia 07 de março o leilão realizado pela Receita Federal, referente a mercadorias abandonadas ou apreendidas no Aeroporto de Guarulhos. Os itens incluem Ipad’s ao valor de R$ 1 mil, relógios de marca, artigos para Kite Surf e diversos outros esportes, além de uma enorme variedade em eletroeletrônicos.

Ao todo, são 66 lotes disponíveis, que vão desde perfumes e joias até instrumentos musicais e roupas de luxo. O leilão está aberto tanto para pessoas jurídicas quanto para físicas. Entretanto, os lotes de número 25 a 66 estão reservados para pessoas jurídicas.

Os lances serão aceitos a partir do dia 27 de fevereiro às 08h e se encerram 06 de março, às 20h. Para apresentar os valores de propostas, os interessados deverão acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e ir até opção de atendimento “Sistema de Leilão

Eletrônico”, disponível no site da Receita.

Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817600/000001/2023 e clicar em “Incluir Proposta”. Em seguida, é só aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita e incluir o valor proposto, que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pelo órgão.

As pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos ou emancipadas, possuir CPF e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Além disso, podem apresentar no máximo duas propostas para cada categoria de item: artigos esportivos, informática e relógios.

Para Pessoa Jurídica é preciso ter cadastro regular no CNPJ e selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema do gov.br.

O regulamento completo está presente em forma de edital no site da Receita, além de lista com todos os lotes disponíveis.