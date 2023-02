Gil do Vigor é parado pela polícia de imigração nos Estados Unidos

O ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, mal chegou no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson, Estados Unidos neste domingo (26) e já levou um susto ao tentar embarcar para o Brasil. Ele foi parado pela polícia de imigração e levado direto para a conhecida “salinha”, onde ficam os passageiros suspeitos pelos agentes.

Gil contou que precisou responder algumas questões dos policiais que estranharam as suas viagens frequentes e rápidas para o Brasil. “Cheguei aqui em Atlanta e os policiais me levaram para a salinha. Foi a primeira vez na vida! Ele falaram assim: ‘Como assim você foi um dia ao Brasil e voltou no outro?’. E eu respondi que tinha ido trabalhar”, começou ele no relato.

O economista revelou que os agentes insistiram em saber mais detalhes sobre a sua vida. “‘Se você faz PhD, por que foi trabalhar?’. E eu falei: ‘Porque eu posso ter várias atribuições’. Porque sou assim, chique, fino, entendeu? A pessoa fina é assim, faz um bate e volta e pronto”, contou o participante do BBB 21 que acabou sendo liberado pelas autoridades.

Depois, Gil comentou com seus seguidores que estava mais calmo. O também influenciador chegou até a publicar uma foto com o médico Drauzio Varella que viajava no mesmo voo. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também fez o doutorado. Desde agosto do ano passado, ele cursa PhD na Universidade da Califórnia, Davis.

Depois do susto, Gil do Vigor foi liberado pelos agentes do aeroporto de Atlanta, Estados Unidos.