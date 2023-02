Messi confirma favoritismo e é eleito melhor do mundo pela Fifa pela 7ª vez

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador de futebol de 2022 pela Fifa. Ele confirmou o favoritismo e superou os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé, finalistas na categoria.

O craque argentino de 35 anos recebeu o seu 7º prêmio do The Best na carreira, o segundo no novo formato. Ele venceu em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Messi foi o destaque da seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022. Ele terminou com sete gols, na vice-artilharia, e foi eleito o melhor jogador do torneio.

Com o prêmio, o argentino aumentou ainda mais a distância para Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor jogador cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Ele também esteve na seleção ideal do ano pela FIFPRO.

O prêmio The Best foi reformulado em 2016. A premiação existe desde 1991. A edição deste ano levou em consideração a atuação dos jogadores entre 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022.

Messi chegou ao segundo prêmio desde a mudança e igualou Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski como o maior vencedor do novo formato. Além deles, Luka Modric também recebeu o prêmio, em 2018.