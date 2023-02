Mulher que ganhou mais de R$ 11 milhões na loteria conta como perdeu tudo e o que vai fazer agora

Uma mulher decidiu tornar pública a complicada história que vivenciou após ficar milionária com um bilhete de loteria e perder tudo com festas, drogas, plásticas e roupas de grife e ter que recomeçar do zero.

Callie Rogers, de 34 anos, vive no Reino Unido e contou ao The Sun que foi contemplada com o prêmio de £ 1,8 milhão (cerca de R$ 11,2 milhões na cotação atual) em 2003.

À época, a mulher tinha apenas 16 anos e o sucesso subiu totalmente à cabeça. Com isso, a sortuda passou a investir todo dinheiro em festas animadas, cocaína, alguns procedimentos de silicone nos seios, além muitas roupas caras.

Com a falência, acidentes por causa das drogas, brigas e traumas, a britânica confessou ter cogitado o suicídio. Porém, ela acabou engravidando e a pequena filha de tornou a motivação para ela continuar a trajetória.

Agora, a mãe decidiu se matricular na Universidade de Central Lancashire para cursar enfermagem. “Quero ter tempo e trabalhar em mim mesma para me tornar uma pessoa melhor”, comentou.

“Estou tão orgulhosa de mim mesma e do futuro que estou fazendo para minha pequena família”, enfatizou.

Inclusive, para seguir com o plano, Callie confessou ter pego alguns empréstimos e seguirá pagando tudo com o novo trabalho.