Bombeiros resgatam vítimas de avião que caiu próximo ao Aeroporto de Goiânia

Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do Aeroporto Internacional de Goiânia, no final da tarde desta terça-feira (28).

A situação se deu por volta das 17h. Conforme apurado pelo Portal 6, a aeronave bimotor caiu em uma mata do Setor Santa Genoveva, localizada de frente à Avenida do Comércio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, saía muita fumaça do avião quando a equipe chegou para fazer o atendimento das vítimas.

Uma delas, o piloto da aeronave, foi atendido do lado de fora da nave, com uma suspeita de fratura no braço direito.

Já uma passageira, de 29 anos, ficou presa nas ferragens e sofreu uma fratura exposta, com um profundo corte na região.

Ambas as vítimas foram encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).