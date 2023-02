Idosos que nunca aprenderam a ler e escrever têm a chance de ser alfabetizados em Anápolis

No próximo sábado (04), será dado início a mais um ano letivo da Associação Mãos e Sonhos. O projeto, que é completamente gratuito, oferece a idosos que não tiveram a oportunidade de estudar a chance de aprender a ler e a escrever.

Tarcilla Suzy, de apenas 32 anos, é a coordenadora do projeto, que está em funcionamento há mais de quatro anos. Ao Portal 6, ela conta que a ideia surgiu após atuar como voluntária em diversas eleições e notar a tristeza e vergonha de vários idosos que não conseguiam escrever o próprio nome.

Então, em 2018, a jovem revela que conseguiu com que o Instituto Federal de Goiás (IFG) cedesse uma sala, o que na época foi feito de forma gratuita, para que com a ajuda de voluntários, ministrasse aulas para um grupo de 20 alunos da terceira idade.

Acontece que o projeto cresceu, e ano após ano são ofertadas novas vagas para que cada vez mais idosos sejam alfabetizados. Nas palavras de Tarcilla: “Nosso sonho é que todos os idosos que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais novos, tenham agora a oportunidade de aprender a ler e escrever”.

Ainda segundo a coordenadora, ao capacitar esse grupo, o projeto consegue restituir a dignidade do indivíduo, seja reintroduzindo-o ao mercado de trabalho ou ao menos aumentando em muito a independência de cada um.

O idoso interessado necessita apenas de uma xerox da indentidade e comprovante de endereço para frequentar as aulas, que serão ministradas no período da manhã ou da tarde dos sábados, a depender da disponibilidade do próprio aluno. Os materiais são isentos de custo, uma vez que o projeto recebe doações para continuar funcionando.

As matrículas podem ser feitas através do número (62) 99579-4942. Para mais informações, o Instagram oficial da associação é o @associacaomaosesonhos.