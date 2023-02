Roberto anuncia que vai reduzir para “6 ou 7” o número de secretarias da Prefeitura de Anápolis

Durante prestação de contas relativa ao 3º quadrimestre do exercício fiscal de 2022 nesta terça-feira (28), o prefeito Roberto Naves (PP) anunciou que pretende reduzir o número de secretarias da Prefeitura de Anápolis para “6 ou 7”.

A medida deve constar na reforma administrativa, que também deve cortar cerca de 200 cargos comissionados. A projeção havia sido adiantada pelo líder do prefeito na Câmara, vereador Jakson Charles (PSB).

Segundo Roberto, o texto está em fase de elaboração e deve ser enviado à Câmara Municipal ainda nesta semana.

Atualmente, Anápolis conta com 11 pastas. O número não inclui autarquias e órgãos, como Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Agência Reguladora do Município (ARM), Controladoria e Procuradoria.

De acordo com o prefeito, a redução da máquina vai ocorrer em decorrência da queda de arrecadação que Anápolis vem tendo.

“Só de ICMS, com desoneração do combustível, foram mais R$ 16 milhões no último semestre. Lá atrás cortaram e não fizeram a compensação. Em dois anos, podemos perder 80 milhões. É quase o valor de três folhas de pagamento”, justificou.

Roberto disse ainda que se reuniu na segunda (27) com a secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, que também demonstrou preocupação com as perdas de arrecadação decorrentes da desoneração feita pela gestão Bolsonaro.

“Em Anápolis, nós não vamos esperar a definição a ser tomada pelo novo governo, porque pode demorar. Vamos agir [com a reforma administrativa] antes deste problema estourar”.