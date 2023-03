Ambulante fica surpreso com que aconteceu após as pessoas descobrirem que ele não conseguiu vender nenhum lanche

Um vendedor ambulante ficou surpreso ao receber uma rede de apoio nas redes sociais e perceber as vendas triplicando, após sofrer por vários dias consecutivos sem conseguir clientes nas ruas de Neuquén, na Argentina, e o caso viralizou.

Don Víctor Gutiérrez, de 67 anos, trabalha no ramo da gastronomia há 45, por ser completamente apaixonado pela arte. Ele é pai de dois filhos e avó de quatro crianças.

A história do argentino teve uma mudança depois que uma mulher passou por ele, na banca em que trabalha, e se sentiu comovida. No Twitter, ela deixou um pedido de ajuda e rapidamente os usuários engajaram na postagem.

“Há um senhorzinho na rua Entre Ríos e 09 de Julho que tem uma banca e não vende nada. Faça o favor e compre-lhe, meio metro sanduíche de milanesa por $2000 pesos argentinos (cerca de R$ 57,6)”, escreveu.

Depois da repercussão e das vendas aumentando, Don Víctor disse ao portal de notícias Mag como foi lidar com a enorme demanda dos novos clientes.

“Eu estava vendendo alguns sanduíches de vez em quando. Um por dia, às vezes. Para hoje, encomendaram 50 e tive que me virar, porque não tinha o suficiente. Estou muito grato por ter trabalho e pelas demonstrações de carinho que me enviam”, comentou.

Os filhos do idoso utilizaram o Facebook para explicar que o serviço do pai é mais simples. Ou seja, ele ainda não realiza entregas por meio de delivery, apenas no consumo no local.

“Como tudo é feito no momento, uma quantidade de pedidos são feitos e depois não podemos mais tomar. É por isso que pedimos desculpas. Se ele não responde às chamadas é porque já não tem estoque e está trabalhando na entrega dos pedidos”, pontuaram os irmãos.

Apesar da superlotação de pedidos, Don Víctor confessa estar maravilhado e grato por estar trabalhando. “Passei de ‘não vender nada’ para ‘estou pedindo ajuda no serviço'”, brincou.