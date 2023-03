Essas são as cidades que mais devem receber chuva em Goiás no sábado (04)

A população goiana deve preparar o guarda-chuva, porque o próximo sábado (04),a previsão será de pancadas de chuva na maior parte do estado, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

As regiões que devem ser mais afetadas por temporais com volume de água de 20 mm são a Norte e a Oeste, com chuvas fortes e isoladas. Já a região Sudoeste, Centro e Leste têm previsão de precipitações de 15 mm. A região Sul é a que terá menos água, com volume de 10 mm.

Moradores de Goiânia, Cristalina e Cidade de Goiás são os que devem receber mais chuvas, com volume de 10 mm nas três cidades. Ipameri, Rio Verde, Anápolis e Goianésia seguem com previsão de 8 mm.

Ceres deve ter um fim de semana mais ameno, sendo que a previsão é de 7 mm. Em Porangatu, Jataí, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Santa Helena, Davinópolis, Rubiataba e Crixás, a expectativa é de 6 mm.

Enquanto algumas cidades passam por temporais, as previsões de chuvas mais leves são para Nova Aurora, Luziânia e Catalão, de 5 mm, Flores de Goiás, de 4 mm, e Formosa, de 3 mm. Segundo o Cimehgo, a expectativa é de sol e variação de nebulosidade em todas os municípios.