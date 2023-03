Goiânia é uma das capitais do Brasil com maior número de bikes por habitantes, diz pesquisa

Goiânia é a quarta capital do Brasil com maior quantidade de bicicletas por habitantes. Isso é o que a aponta a pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Multiplicidade Mobilidade Urbana.

O levantamento foi baseado na última Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Segundo os dados, em Goiânia, há 0,19 bicicletas para cada habitante. Considerando o total de habitantes, a estimativa é que circulem na capital cerca de 295, 5 mil bicicletas.

Apesar da elevada quantidade de bikes na cidade, o município ainda ocupa uma das piores posições em relação a segurança pública dos ciclistas.

De acordo com um levantamento divulgado pela Prefeitura de Goiânia para a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bik), atualmente, a cidade conta com 39,30 quilômetros (km) de ciclovias – pista de uso exclusivo para ciclistas – e 20,5 km de ciclofaixas – parte de uma pista ou calçada delimitada por sinalização entre o local dos carros e das bicicletas.

Por esse motivo, o município ocupa a quarta posição entre as piores capitais em relação a quantidade de ruas seguras e propensas para o uso de bikes, tendo, ao todo, 3,83 km para cada 100 mil habitantes.