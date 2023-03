Jovem modelo anapolina participa de importante desfile nas passarelas de Paris

Nesta sexta-feira (03), a jovem anapolina Débora Correia, de apenas 19 anos, ganhou destaque nas passarelas internacionais ao desfilar no famoso evento Fashion Week de Paris.

Ao Portal 6, a modelo contou que desfilou com peças do famoso designer japônes Yohji Yamamoto, reconhecido pela costura avant-garde unida à estética tradicional japonesa.

A carreira da jovem começou em 2021, assim que terminou os estudos e conseguiu ser agenciada pela Story Model, de Anápolis.

Com o sonho de crescer ainda mais no mundo da moda, em 2022 ela decidiu se mudar para São Paulo, onde integrou a agência de modelos JOY MGMT.

Já no mesmo ano, Débora foi para Milão em busca de trabalhos na Fashion Week, no entanto, mesmo não conseguindo no evento em si, alcançou importantes laços, pequenos trabalhos, além de também conseguir conhecer a região.

“Eu fui para tentar ano passado o desfile de Verão/Primavera, só que não deu certo. Porém, eu fiz trabalhos, fiz campanhas, fiz e-comerce, ensaios fotográficos e me situei na cidade. Aprendi a me locomover, conheci algumas modelos”, relembrou.

Agora, em 2023, a jovem conquistou o primeiro grande desfile internacional da carreira, sendo chamada para o tão sonhado Fashion Week de Milão.

“Quando eu recebi o convite, já a confirmação para o desfile que eu ia fazer na Fashion Week de Milão, que foi o primeiro desfile que eu fiz, eu não conseguia acreditar Eu estava extremamente despreparada para receber a confirmação mesmo de que eu ia desfilar. Eu fiquei desacreditada, liguei para casa chorando de tanta alegria”, contou.

O ocorreu no dia 27 de fevereiro, para a Ferrari, e abriu as portas para que ela participasse da Fashion Week Parisiense após apenas uma semana.

“Com o desfile aqui de Paris eu estava bem mais tranquila, mais preparada. Porém, eu surtei do mesmo jeito, fiquei extremamente feliz. É uma felicidade sem igual, porque é algo que você tenta tantas, tantas vezes e quando você realmente consegue a confirmação, você não consegue acreditar”, afirmou.

A jovem diz estar determinada a correr atrás dos sonhos principalmente por conta dos pais, que sempre a apoiaram tremendamente. Assim, ela deseja um dia poder retribuir tudo aquilo que lhe deram.

A modelo ainda destacou que por mais que seja uma carreira difícil, com o apoio necessário e muita determinação, as meninas que sonham em entrar no mundo da moda podem conquistar o próprio espaço na área.

“É uma carreira solitária, mas com apoio e determinação seus sonhos podem se tornar realidade, assim como os meus estão se tornando”, ressaltou.