Mega-Sena: apostas de Goiás faturam alto e levam bolada para casa; veja para onde saiu

Quatro apostas de Goiás levaram uma bolada para casa na Mega-Sena de sábado (04). Isso porque elas acertaram cinco números, fazendo a quina da loteria e garantindo prêmio no concurso 2570.

Três delas, realizadas na modalidade bolão, na Lotérica Independência, em Goiânia, têm direito a R$ 123.189,08 cada. Já a quarta, aposta simples registrada no município de Iporá, conseguiu R$ 61.594,54.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 75 apostadores de todo o país ganharam na quina e 5.940 foram premiados na quadra. O valor principal, de R$ 33 milhões, saiu para Vila Velha (ES).

O detalhamento completo e o rateio do concurso 2570, que teve 08 – 18 – 26 – 27 – 47- 50 como números sorteados, estão disponíveis no site Loterias Caixa.

R$ 3 milhões em jogo

O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quarta-feira (09) valendo R$ 3 milhões.

Apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas pela Caixa, aplicativo ou site do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e os jogadores têm direito de escolher seis dezenas de 01 a 60.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.