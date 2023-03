Goiânia vai ganhar residencial que contará com árvores de frutas típicas do Cerrado

Imagine acordar com o som de passarinhos à distância e depois levantar da cama, caminhar em direção a um pomar recheado de frutas regionais e escolher o que irá compor o café da manhã. Essa é a rotina que a GPL Incorporadora pretende proporcionar aos futuros moradores do Natúria Parque Flamboyant.

O novo projeto residencial será lançado em 15 de abril e ficará situado na Rua 78 do Setor Jardim Goiás, região de alta valorização na capital goiana. Com o objetivo de trazer a paz e qualidade de vida que a natureza proporciona a uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, o empreendimento terá um pomar com frutas típicas do Cerrado.

“O residencial será o bioma particular dos moradores, pois teremos a natureza nativa em cada detalhe, seja na sua fachada verde e nas áreas comuns. Os moradores terão esse privilégio de colher no pé uma fruta fresquinha”, afirmou Eloy Pinheiro, diretor comercial da incorporadora.

A empresa trará uma torre com quarto tipos diferentes de moradia, com metragens que variam entre 65 m² à 149 m². Ao todo, serão 38 pavimentos e 165 apartamentos.

Além do pomar que remete às memórias da infância, o residencial terá três pavimentos de lazer, assim como tecnologias de segurança como acesso de veículos por tag de aproximação, botão de pânico e controle de acesso com reconhecimento facial.