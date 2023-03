Homem que se diz “macho alfa” vira piada ao divulgar a lista de requisitos para namorar com ele

As redes sociais viraram uma grande plataforma de interação entre pessoas do mundo todo, permitindo que se converse com alguém de qualquer lugar do planeta.

Aproveitando esta facilidade, um homem identificado como Dick Inyamouf, morador de Baltimore, nos Estados Unidos, fez uma postagem em um grupo de Facebook para encontrar uma namorada.

Ele, que se autodenomina “macho alfa”, listou os requisitos absurdos necessários para namorá-lo e acabou virando motivo de piada, recebendo diversos comentários negativos dos demais usuários.

“Bom dia, senhoras, sou um macho alfa de alto valor de 30 anos de Baltimore interessado em namorar”, começa. “Nada de mulheres negras ou obesas, por favor e obrigado”, completa o homem.

Nos comentários, os internautas acusaram o homem de racismo e gordofobia. Ele apagou a publicação pouco tempo após receber as críticas.