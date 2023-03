Última chance para transferência e segunda graduação na UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA continua sendo uma das melhores instituições de ensino superior do estado de Goiás. As inscrições continuam abertas para quem quer transferir sua graduação, com diversas vantagens. Mas atenção: são pouquíssimas vagas disponíveis para estudar em uma das melhores instituições de ensino superior do país ainda neste semestre.

Em primeiro lugar, quem faz transferência para qualquer curso da Uni, exceto medicina, ganha isenção de matrícula e 50% de desconto em todas as mensalidades. As inscrições para o processo de transferência se encerrarão em pouquíssimo tempo.

Para se inscrever, basta acessar o site da UniEVANGÉLICA. Os seguintes documentos devem ser apresentados para transferência: declaração de matrícula e histórico escolar atualizado com notas, forma de ingresso e participação ou dispensa do ENADE.

Os portadores de diploma também garantem o mesmo benefício: quem já tiver uma graduação, pode fazer sua inscrição em qualquer curso da UniEVANGÉLICA com isenção de matrícula e pagar apenas a metade do valor da mensalidade, exceto para medicina. Para se inscrever, é necessário apresentar cópia do diploma do curso de graduação; e cópia do histórico escolar do curso graduação. As inscrições também estão se encerrando.

A seleção para transferência e portador de diploma também se estendem a todas as demais instituições de ensino superior mantidas pela AEE. São elas: UniEVANGÉLICA, Faculdade Evangélica Raízes e Faculdades Evangélicas de Ceres, Rubiataba, Goianésia, Jaraguá e Senador Canedo. As inscrições também podem ser feitas nos respectivos sites institucionais.