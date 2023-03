Pelo menos três cidades de Goiás devem receber alto volume de chuva nesta quinta (09); veja quais

As chuvas de verão devem continuar em Goiás nesta quinta-feira (08), de acordo com a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Além disso, o boletim aponta que o aumento de transporte de umidade sobre o estado, junto com o calor, poderá favorecer áreas de instabilidade com pancadas de chuva, ventos e raios.

Conforme perspectiva do Cimehgo, as regiões Norte e Leste devem receber mais chuva, com um volume de 30 mm. As regiões Oeste, Sudoeste, Central e Sul também possuem expectativa de chuvas intensas, sendo que a previsão é de um volume de água de 25 mm.

A capital goiana deve receber 15 mm de água, assim como Rio Verde e Anápolis. Já Cristalina, Catalão e Cumari seguem com previsão de 12 mm.

Com um pouco menos de intensidade, a perspectiva para Ipameri, Formosa, Ceres, Davinópolis, Goianésia, Rubiataba, Morrinhos, Goiandira e Três Ranchos é de 10 mm.

A expectativa de volume de água diminui para Ouvidor, Itumbiara, Jataí e Luziânia, sendo esta 9 mm. Flores de Goiás, Santa Helena e Porangatu possuem previsão de 8 mm de água e Alto Paraíso e Nova Aurora devem receber a menor quantidade de chuva, com previsão de 7 mm.