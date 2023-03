Especialista conta qual é a palavra que os homens não devem pedir para elas falarem na hora H

É bastante comum durante o momento íntimo chamarmos a pessoa amada por um nome diferente do usual e por vezes pouco carinhoso.

No entanto, existe uma palavra que não deve ser dita na hora H, segundo Jana Hocking, que é colunista de diversos sites na Austrália.

Segundo a especialista, o termo proibido na cama é “papai”. Jana contou que estava no momento íntimo com um rapaz, quando ele pediu para ser chamado assim.

“A última vez que chamei alguém de papai foi quando eu tinha cerca de três anos de idade e foi para o meu pai literal. Esse termo não pertence nem perto do quarto”, contou.

A colunista disse que conversou com amigos e amigas sobre a utilização do termo. Enquanto alguns tratar com naturalidade, outros criticaram a palavra.

“Um amigo revelou que se uma mulher o chamasse de ‘papai’, ele correria para as colinas porque ela claramente tinha algum tipo de ‘problemas de papai'”.