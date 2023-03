Em muitos casos, aquela amiga que você confia até de olhos fechados pode estar sendo, na realidade, falsa com você.

Isso quer dizer que nas suas costas ela fala mal de você, deseja o seu mal e sente muita inveja de todas as suas conquistas.

O problema disso tudo é que pode ser muito difícil identificar esse comportamento dela, por isso, hoje viemos te dar algumas coordenadas para seguir e desmascarar de vez essa mentirosa!

6 passos para desmascarar aquela amiga que está sendo falsa com você

1. Note se ela está fazendo pouco contato visual

É comum uma pessoa falsa evitar olhar diretamente para o seu ouvinte que está sendo enganado.

O que acontece é que o desconforto e culpa deixam essas pessoas nervosas e inseguras para olhar nos olhos da outra pessoa.

2. Observe como é o seu temperamento

É muito comum também essas pessoas serem menos reativas e encrenqueiras, porque facilmente podem perder a credibilidade em meio a seus conhecidos.

Logo, para isso, elas evitam a todo custo falar frases extremistas e contradizer os outros ao seu redor.

3. Tente identificar se ela evita dramas

Outra coisa que essas pessoas evitam é fazer drama e rodeios ao se tratar da invenção.

Sendo assim, elas querem ser mais diretas possíveis e já induzir seu interlocutor a farsa logo de primeira.

4. Veja se ela se veste bem

A psicologia explica que um bom mentiroso, falso e manipulador se veste muito bem.

Mas por que? Simples! Nosso subconsciente fica mais atraído por pessoas bem vestidas e elegantes, por isso, ficamos sujeitadas a acreditar em qualquer falsidade.

5. Identifique sua linguagem não-verbal

Muitos estudos dizem sobre a linguagem corporal do ser humano, que nada mais é do que gestos e manias que conseguem dialogar com a situação.

É por isso que os mentirosos sabem dominar bem essa comunicação não-verbal para ter uma boa postura para aquela história inventada.

6. Verifique se ela possui auto-estima elevada

Por fim, outra coisa que os falsos possuem é a autoestima bem elevada, eles se acham a última bolacha do pacote.

Para perceber isso é só notar quando a pessoa sempre está se achando a melhor de todas, não tendo o menor senso de humildade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!