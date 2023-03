BR-153 fica interditada após tombamento de carreta e PRF faz orientação aos motoristas

A BR-153, no km 518, entre Aparecida de Goiânia e Hidrolândia está interditado após o tombamento de uma carreta no início da tarde deste sábado (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava carregada com milho a granel. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A rodovia está parcialmente interditada e o bloqueio parcial deve seguir pelo menos até a manhã deste domingo (12), quando o veículo será destombado.

A carreta está ocupando o acostamento e uma das pistas da rodovia, enquanto grande parte da carga ficou espalhada na BR.

Para evitar novos acidentes, a PRF orienta que os motoristas que seguem no sentido Goiânia – Itumbiara, reduzam a velocidade e redobrem a atenção.