Divulgado edital de novo concurso público em Goiás com salários de mais de R$ 7 mil

A Prefeitura de Morrinhos publicou, na última quinta-feira (09), o edital do concurso que prevê o preenchimento de 1.329 vagas imediatas, além da formação do cadastro de reserva com número de vagas três vezes maior, equivalente a 3.987 vagas.

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Verbena (IV), da Universidade Federal de Goiás (UFG), e as remunerações variam entre R$ 1.302,00 e R$ 7.364, 03. As inscrições se iniciam dia 17 abril e vão até dia 16 de maio.

A inscrição terá o valor de R$ 50,00 para os cargos de Alfabetizado(a), R$ 70 para os cargos de Nível Fundamental, R$ 120 para os cargos de Nível Médio e R$ 160 para os cargos de Nível Superior. Ao todo são 71 modalidades diferentes.

No nível Alfabetizado foram ofertadas as vagas de Agente de Vigilância, Auxiliar de Obras e Serviços, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Serviços Póstumos, Borracheiro, Gari, Jardineiro, Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados.

Outras opções do mesmo nível são Oficial de Obras e Serviços, Oficial de Serviços Gerais, Operador de Máquinas Leves, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro e Pintor.

No nível Fundamental serão as vagas de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços de Saúde, Carpinteiro, Eletricista, Eletricista para Veículos, Encanador, Mecânico de Máquinas e Veículos e Soldador.

No nível médio as opções são Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Monitor Educacional, Fiscal Consumerista, Fiscal de Posturas e Edificações, Fiscal de Tributos e Fiscal Sanitário.

Já no nível Técnico, são as vagas de Fiscal Ambiental, Programador de Microcomputador e Periféricos, Técnico de Enfermagem, Técnico em Gesso Ortopédico, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia e Técnico em Segurança do Trabalho.

Em nível Superior serão as vagas de Analista Ambiental, Arquiteto, Assistente Social, Biomédico, Bioquímico, Enfermeiro. Também para formados nas Engenharias Agrônoma, Ambiental, Civil, de Tráfego, Elétrica e Mecânica.

Outras opções são Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Gestor Público Municipal, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, Odontólogo, Procurador do Município, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Além destas, a nível Superior também serão ofertadas vagas para professores de Artes, Ciências da Religião, Ciências Naturais, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

A realização das provas está prevista para o dia 28/05/2023 ou 04/06/2023, a depender do cargo escolhido pelo candidato. Mais detalhes estão disponíveis no edital, disponível no link.

Conforme o edital, o concurso público tem validade de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação na imprensa oficial do município. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do email [email protected].