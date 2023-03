No “grande país” Anápolis, diversas gerações experimentaram as diversas surpresas que a cidade tem a oferecer. Entretanto vários outros sequer conhecem as curiosidades do município. Assim, é inevitável que surja a dúvida de ser ou não um anapolino raiz.

Bem, existem algumas perguntas que podem dar um fim a este problema de uma vez por todas.

6 perguntas que provam se você é ou não um anapolino raiz

1. Qual a melhor opção de lanche no terminal?

Saber qual a opção mais saborosa (e segura) do terminal urbano pode mostrar o quão conhecedor você é.

Na hora que bate aquela fome, esse conhecimento pode fazer grande diferença, além de mostrar quem tem Anápolis no sangue.

2. Devo levar blusa de frio para ver o pôr do sol no Morro da Capuava?

Com uma das vistas mais belas da cidade, o entardecer acima do Morro da Capuava é de tirar o fôlego. Entretanto, a altitude também traz algumas surpresas.

Na maior parte das vezes, o clima lá em cima é bastante ventoso e frio, então os mais despreparados podem ser pegos de surpresa.

3. Quais os melhores pit dogs da cidade?

Sendo parte do patrimônio cultural de Goiás, os pit dogs são indispensáveis no currículo de todo bom anapolino.

Logo, saber quais são os mais caprichados e especiais com certeza fazem de você um cidadão raiz.

4. Qual o número da Farmácia JK?

Você pode até nunca realmente ter comprado algo na Farmácia JK, mas todo anapolino que se preze sabe de cor o número de telefone do local.

O jingle que ficou na cabeça de vários é marca registrada da cidade, de tanto passar na rádio.

5. Quais eram os melhores sabores de caldo da JL?

A Pamonharia JL está em funcionamento na cidade há mais de 20 anos. Vários anapolinos se lembram como era o espaço antes da reforma, e sempre que vão lá bate aquela nostalgia.

Com uma grande opção de caldos, não tem jeito. Só experimentando cada um para saber os melhores.

6. Não saber quando usar a seta

Por último, mas não menos importante, o bom cidadão de Anápolis raiz não pode menosprezar o estereótipo que a cidade alcançou.

Com um trânsito bastante caótico na hora do rush, anapolino que se preze normalmente esquece a hora de usar a seta.