Grávida é agredida e queimada com cigarro após marido desconfiar de Pix em Anápolis

Na noite do último sábado (11), uma gestante de quatro meses sofreu violência doméstica após receber um Pix do pai, em Anápolis. O marido, de 25 anos, já não aceitava a gravidez por acreditar que o filho seria do ex-namorado da vítima. Portanto, ao ver a transferência, acreditou que seria do ex-companheiro e iniciou as agressões.

O caso aconteceu na casa do casal, no Parque Brasília 2ª Etapa. O Portal 6 apurou que a mulher, de 25 anos, relatou sofrer puxões de cabelo, socos nas costas e na barriga, o que causou a perda de líquido. Além disso, o homem teria passado um estilete no braço da esposa e a queimado com cigarro.

Com a agressão, a vítima correu para a rua em busca de ajuda e foi acolhida pela vizinha. Nesse momento, o homem teria fugido do local em busca de uma arma para matar a esposa. No entanto, acionaram a Polícia Militar e a mulher foi encaminhada ao Central de Flagrantes.

Desconfiança

Casados há nove meses, a mulher relatou que o marido nunca aceitou a gravidez por acreditar que o filho era do ex-namorado da vítima. A agressão ocorreu poucos dias antes da vítima se mudar para Pirenópolis, onde ela planeja morar com o pai para passar o resto da gestação tranquila. Além disso, o intuito era se separar do esposo.

A mulher ainda afirma que o homem é usuário de drogas e que ela é portadora de TDH e esquizofrenia, mas não está sendo medicada por conta da gravidez.