Jovem que passou as mãos nas nádegas de torcedora em jogo no Jonas Duarte é solto

O jovem, de 26 anos, preso após passar as mãos nas nádegas de uma torcedora durante a partida do Anápolis contra o Goiás no último sábado (11), no Estádio Jonas Duarte, foi solto.

O alvará saiu na noite deste domingo (12) após audiência de custódia com o juiz plantonista Fernando Marney Oliveira de Carvalho.

“Apesar de aparentemente o agente ter praticado o delito imputado, os elementos indiciários trazidos aos autos não constituem motivos suficientes para a conclusão de que sua liberdade coloca em risco a ordem pública”, destacou.

Com isso, ele responderá em liberdade. O suspeito foi autuado por importunação sexual e, caso seja condenado, pode cumprir de 1 a 5 anos de prisão.

Além das nádegas, a vítima, de 25 anos, disse que também teve as costas tocadas durante o intervalo do jogo vencido por 1 a 0 pelo Verdão.

A defesa alegou que o jovem não possui antecedentes criminais e realiza atividades lícitas. Dentre as medidas cautelares impostas pelo juiz que concedeu de liberdade provisória, está o comparecimento mensal ao Juízo Criminal de Anápolis.