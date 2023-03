HageCard lança promoção imperdível para quem deseja adquirir cartão inovador e moderno

Quando se trata de modernidade, tecnologia e sofisticação, não tem como não pensar no HageCard, o cartão de visita que é diferente de tudo o que já foi visto.

Ele nada mais é a versão mais atual daqueles tradicionais cartões de visita, mas em uma versão em que é possível criar uma espécie de perfil online para divulgar serviços, preços, produtos, redes sociais, número de telefone, entre outras informações.

E o funcionamento é simples, basta aproximar o cartão do celular ou fazer a leitura de um QR Code com a câmera do aparelho e com um simples carregamento já é possível ter acesso às informações. Não é necessário nenhum aplicativo.

Além de ser prático, o HageCard tem um design diferenciado e é fundamental principalmente para empresas que querem se aproximar dos colaboradores ou empreendedores que prestam serviços para clientes.

A melhor parte é que os leitores do Portal 6 também têm benefícios. Todos que quiserem adquirir o cartão ganharão desconto de 10%. Basta usar o cupom PORTAL6 no momento da compra.

E qualquer pessoa pode adquirir quantos cartões desejar. É necessário apenas inserir os dados dos usuários que receberão o HageCard. Após o pagamento, ele pode chegar entre 07 e 10 dias.

Essa é a oportunidade ideal para aqueles que querem se apresentar de uma maneira completamente inovadora e sem precisar mandar imprimir cartões de papel que são facilmente descartados.

É importante lembrar que as informações contidas no cartão também podem ser alteradas em qualquer momento, mantendo o cartão sempre atualizado sem novos custos.

Os interessados em adquirir ou conhecer mais detalhes sobre o HageCard podem acessar o site hagecard.com.br ou o Instagram @hagecard.oficial.