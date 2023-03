Inscreva-se na Pós-Graduação em Cosmovisão Cristã e Educação da UniEVANGÉLICA

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para a Pós-Graduação em Cosmovisão Cristã e Educação, um curso para quem quer conhecer mais sobre o conjunto de crenças e percepções a respeito de questões fundamentais da existência, que exercem influência direta nas diversas áreas da vida humana.

Essa Pós-graduação é ideal para pessoas interessadas nas percepções sobre Deus, família, sociedade, responsabilidade, ciência, história, arte, beleza, direitos e deveres, elementos que estão interligados e exercem influência sobre o ser humano e seus ideais. Esses aspectos da vida são a base da cosmovisão e direcionam ações e decisões, influenciando diretamente a prática educativa de indivíduos, famílias, igrejas e instituições formais e informais de educação.

“Toda prática educativa está ligada a uma Cosmovisão e forma Cosmovisões, não havendo Educação neutra. Esta especialização visa formar educadores capacitados para discernir as Cosmovisões predominantes no cenário educacional global e atuar de forma competente, utilizando fundamentos, princípios e recursos didáticos consistentes com a Cosmovisão Cristã”, destaca a professora doutora Inez Augusto Borges, coordenadora da Pós-graduação em Cosmovisão Cristã e Educação da UniEVANGÉLICA.

Essa especialização tem aulas online no formato EAD e possui duração de 12 meses. No Ambiente Virtual de Aprendizagem, os acadêmicos têm acesso a todo o conteúdo e podem interagir e tirar dúvidas com os professores. Para quem deseja obter mais informações, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, pelo telefone 0800-603-2023 ou pelo WhatsApp 62 33106684. O e-mail de contato é o [email protected]

Inez Augusto Borges é graduada em Psicologia pela Universidade Braz Cubas. Mestre em Educação Cristã pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Doutora em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Pós-Doutora em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Pesquisadora, autora e tradutora de livros sobre os temas relacionados à Cosmovisão e Educação

As inscrições podem ser feitas aqui (https://www4.unievangelica.edu.br/especializacao-mba/pos-graduacao-em-cosmovisao-crista).