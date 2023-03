Preso marido de babá suspeito de abusar violentamente criança de 3 anos em Goiânia

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (15) um homem, de 54 anos, suspeito de estuprar de forma violenta uma criança de 03 anos de idade no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia.

O homem é marido de uma cuidadora de crianças, com quem a vítima ficava normalmente sob a guarda. O fato ocorreu no dia 10 de março, na casa do casal. A Polícia ainda suspeita que ele seja o autor de outros dois possíveis casos de estupro de crianças, já que foi observado o mesmo modus operandi.

Entenda o caso

O Portal 6 apurou que a mãe, de 19 anos, deixou o filho na casa de uma cuidadora de crianças, de 56 anos, localizado no Residencial Recanto do Bosque, no último dia 10, como normalmente fazia. No entanto, quando ela buscou a vítima, o garoto reclamou de dores nos genitais.

Com isso, a jovem se lembrou que, na quinta-feira (09), ao buscar o menino na casa da cuidadora, ele estava acompanhado do esposo da mulher, conhecido pelas crianças como “vovô”. No sábado (11), a vítima continuou a se queixar de dores e, ao procurar o que poderia ser a causa, a mãe notou que a região genital estava machucada.

Diante do fato, o menino contou que havia sofrido agressão sexual do “vovô”, mas não especificou quando ocorreu. O Portal 6 apurou que, com a revelação, a mãe comunicou o fato à Polícia Militar, que foi até a casa da cuidadora para interrogar o homem. No local, ele afirmou não se lembrar de nada.