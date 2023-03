É muito difícil reconhecer que estamos em um relacionamento tóxico, normalmente, só notamos isso depois que finalmente conseguimos nos livrar desse abismo.

É por isso que quando essa queda acaba e finalmente podemos colocar os pés no chão, voltamos a nos sentir completos e percebendo que o melhor era ter acabado mesmo!

6 provas de que o relacionamento que você estava era tóxico e foi bom acabar:

1. A relação vivia na mentira

Por algum acaso você já questionou sua sanidade, valores e princípios em um relacionamento?

Pois bem, os ex que são manipuladores têm o dom de mentir tão bem, que fazem você duvidar de verdades supremas em sua vida. Logo, se livrar desse tipo de pessoa pode te fazer muito bem!

2. Você se sentia esgotada

Entenda de uma vez, um ex tóxico é tão genial que consegue absorver a energia de todos ao redor.

E isso nem é a pior parte, ele ainda consegue influenciar as pessoas com o que eles estão sentindo.

É tipo assim: se estão com raiva, eles fazem todos ficarem também e se sentirem responsáveis por isso.

3. Seu ex nunca tinha responsabilidade sobre seus próprios erros

Dentro de um relacionamento ruim, o tóxico nunca tem culpa de nada, não importa o que ele fez.

Isso significa que ele sempre busca uma saída para justificar seus erros e não se responsabilizar por nada.

4. Agora você se conhece

Nem sempre é fácil aumentar o nível de autoconhecimento em um relacionamento, afinal dedicamos boa parte do tempo para outra pessoa.

No entanto, quando isso ocorre após o término, é um sinal de que você se livrou e que pode se conhecer ainda mais.

5. Ficar sozinha não é mais um problema

Se a sensação de paz interior e exterior aumentaram exponencialmente após o término, é um indício de que o seu relacionamento não lhe trazia paz.

Então, este é um indício bastante claro de que você se livrou de uma roubada daquelas.

6. Você agora sabe quem te ama de verdade

Por fim, apesar de passar tempo com familiares e amigos quando estava em um relacionamento, a qualidade da relação só passou a melhorar após o término.

Assim sendo, se isto ocorreu e você passou a viver de maneira mais harmônica, é um indício de que o livramento que ocorreu foi o melhor para você.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!