Mulher que foi atropelada na Avenida São Francisco não resiste e tem óbito confirmado pelo HEANA

Depois de cinco dias hospitalizada ao ter sido atropelada por uma moto na Avenida São Francisco, Gislayne Garcia, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (16).

O acidente ocorreu na noite do último sábado (11), quando um jovem, de 22 anos, a atropelou na via. Desde então, ela seguia internada em estado gravíssimo no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Na ocasião, o jovem prestou socorro à vítima e aguardou no local à espera das autoridades. Ele também passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado foi negativo.

Desde o acontecimento, familiares e amigos da mulher se uniram para realizar uma corrente de oração em pró da recuperação da vítima que estava em estado gravíssimo.

O velório está marcado para quinta-feira, ainda sem horário definido, em uma igreja evangélica localizada no bairro Filostro Machado.