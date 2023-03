Uma das formas de garantir uma grana extra é encontrar uma das várias moedas raras de R$ 1 que valem um bom dinheiro.

Elas possuem um valor histórico e cultural e, por isso, valem bastante. Principalmente se elas estiverem em boas condições de conservação.

6 moedas raras de R$ 1 que valem um bom dinheiro e podem estar na sua carteira

1. Moeda da Declaração Universal dos Direitos Humanos

Esta moeda foi produzida para comemorar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e apresenta a imagem de uma mão segurando um ramo de louro. Ela é considerada rara porque apenas 600 mil foram produzidas. O custo delas variam entre R$ 600,00 até R$ 1.100,00.

2. Moeda do Carlos Drummond de Andrade

Produzida para comemorar o centenário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, esta moeda apresenta a imagem do poeta em um dos lados e sua assinatura no outro. Apenas 1,5 milhão dessas moedas foram produzidas e o valor dela pode chegar até R$ 300.

3. Moeda da bandeira dos jogos olímpicos

Esta moeda foi lançada em 2012 como parte da celebração a passagem dos jogos olímpicos de Londres para o Rio de Janeiro em 2016. Ela se tornou valiosa pois somente 2 milhões de unidades foram produzidas. Ela pode ser encontrada à venda por mais de R$ 350.

4. Moeda de comemoração ao 40º Aniversário do Banco Central

Uma das moedas raras de R$ 1 é a de comemoração aos 40 anos do Banco Central. Na época, apenas R$ 40 milhões de unidade foram lançadas, tornando-a um item de alto valor. Ela pode ser encontrada à venda por mais de R$ 30.

5. Moeda de 1 Real com núcleo deslocado do Centenário de Juscelino Kubitschek

Essa moeda pode custar até R$ 1000 e foi feita em comemoração ao Centenário de Juscelino Kubitschek. Ela apresenta uma parte prateada deslocada do centro.

6. Moeda de 1 Real bifacial

Por fim, as moedas bifaciais são mais um item raro e que, se encontradas, podem fazer a pessoa faturar um alto valor. Elas apresentam informações dos dois lados e pode chegar a valer até R$ 3.500.

