Anápolis terá mega festa de São Patrício com Digão Raimundos e muita cerveja verde

O Dia de São Patrício é uma festa realizada anualmente, em diversos países do mundo, exatamente no dia 17 de março, para homenagear o padroeiro da Irlanda, São Patrício.

E a festa é sempre uma grande celebração regada a muita cerveja verde e pessoas que se vestem da mesma cor para se divertir.

Apesar de não ser uma tradição no Brasil, o Programa Things, em parceria com a cervejaria Go Brew, está promovendo em Anápolis, ao longo de toda a semana, uma super festa de Saint Patrick’s Day.

O grande encerramento, porém, é que mais está sendo aguardado por toda a cidade. Já que vai contar com a participação do Digão Raimundos, juntamente com a banda, no próximo domingo (19), a partir das 19h.

Além dele, também estará presente no último dia de evento a banda Leave Me Out, de Minas Gerais, e a banda local Nerve Chains. Estão confirmados ainda os dj’s Tonny e Roberto Gato.

Os interessados em participar pode comprar a entrada por apenas R$ 55 na plataforma Sympla ou na própria Go Brew por R$ 50. Todos que comprarem antecipadamente e presencialmente vão concorrer a prêmios de sorteios.

Interessados em saber mais podem acessar o Instagram @programathings e @gobrewcervejaria.

Em tempo

O Programa Things acontece aos sábados, de 12h às 15h, na rádio nova FM 87,9. E tem também, às terças-feiras, um podcast no YouTube, às 19h30. Ambas as atrações são voltadas para fomentar a cultura na cidade de Anápolis.

Já a Go Brew é uma cervejaria artesanal, também anapolino, que possui um escopo de atendimento a nível nacional e fabrica as próprias cervejas e chopes.