Existem momentos que marcam a nossa vida e pessoas que marcam muito mais

Como de costume, estava na feira num domingo de manhã, há poucos dias. Só que dessa vez, eu encontrei com um casal de idosos.

Cumprimentei formalmente e percebi um olhar diferente, querendo dizer alguma coisa.

Em poucos segundos, começamos a sorrir e nos abraçamos. Eram os pais do meu melhor amigo de infância. A amizade da criança pobre com a criança rica. Foi um abraço de muita emoção.

Após alguns instantes nos despedimos e a senhora me disse:

“Dr. foi um grande prazer encontrar você depois de anos. Fernandinho! Era assim que te chamava. O melhor amigo do meu filho”.

Engasgado respondi mais tarde a ela, por mensagem:

“Tia Eliane! O prazer foi meu te encontrar depois de 30 anos. Lembro bem de um ato em que a senhora foi a protagonista.

Eu morava na invasão do Anápolis City e estudava com o seu filho Samir. Ele tinha outra realidade de vida. Éramos os melhores amigos um do outro. A senhora deixou ele o dia inteiro lá com a gente, o incentivando a olhar para as amizades independente da condição financeira.

Lembro até hoje que a minha mãe comprou para o lanche da tarde: pão de forma, presunto, mussarela e um suco de caju. Eu escondi no guarda-roupa do meu quarto para ninguém comer, até o dia que o meu amigo fosse me visitar.

Brincamos e comemos felizes. Oferecemos a ele muito mais que um lanche que não tínhamos rotineiramente. Ele teve o que de melhor podíamos dar. O amor de uma amizade verdadeira.

Aquele dia foi inesquecível para nós. Tão inesquecível, que até hoje depois de três décadas eu e a senhora nos lembramos!

Memórias…

É isso.