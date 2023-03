Mãe de bebê em Anápolis morre quatro dias após o parto e família precisa de doações urgentemente

Uma campanha está sendo realizada em Anápolis para ajudar o pequeno Mikael, recém-nascido que acabou de perder a mãe com apenas quatro dias de vida.

Tudo aconteceu em menos de uma semana. No domingo (12), a mulher grávida realizou uma cesariana para dar à luz ao menino, o que teria acontecido sem complicações.

Dessa forma, ela foi embora com o marido, que trabalha como caseiro em um sítio no município, aparentemente bem. No entanto, na quarta-feira (15), a mãe começou a se sentir mal e precisou de atendimento médico.

O esposo dela acionou o patrão, o advogado Régis Davidson, que prontamente foi até ao local fazer o transporte da mulher.

Eles deram entrada na Santa Casa de Anápolis por volta de 19h, mas, pouco mais de uma hora depois, a equipe médica declarou o óbito da mãe.

No laudo, estava escrito que o falecimento se deu por complicações, causadas por embolia pulmonar.

Ao Portal 6, Régis afirmou que a ideia de ajudar teve início em um grupo com colegas de trabalho dele, que colocaram a campanha no ar para ajudar o caseiro a cuidar da criança.

“O Altair é uma pessoa muito simples, muito humilde. A gente tem dado todo o suporte para ele, mas ainda assim, não é o suficiente. Ele vai precisar de toda a ajuda possível”, destacou.

Atualmente, o pequeno Mikael está sob os cuidados da tia, que também não possui as melhores condições financeiras para manter o garoto.

Além do dinheiro arrecadado, a campanha também está recebendo roupas, enxoval, fraldas e leite para o recém-nascido.

Para colaborar, a pessoa interessada pode fazer doações pelo site Vakinha. A iniciativa pode ser encontrada através do identificador 3584197.

A contribuição também pode ser feita pela chave PIX [email protected]