Jovem se desespera com revelação do noivo dias antes do casamento: “está arruinado”

Data marcada, evento preparado e vestido escolhido. Dias antes do casamento, todos os planos de uma noiva seguiam conforme o planejado até que um comentário, feito pelo próprio noivo, foi capaz de colocar tudo a perder.

Em um relato compartilhado no portal Netmums, ela conta que, pouco antes do evento, o futuro marido afirmou que o vestido escolhido por ela para o casamento era horrível, o que a deixou insegura sobre a cerimônia.

Na postagem, ela afirma que estava com o parceiro na sala da residência, quando, por algum motivo, ele configurou a TV para transmitir imagens deles.



“Meu casamento está arruinado! Vou me casar em alguns dias, está tudo planejado e organizado. Estamos juntos desde sempre, mas esperamos que seria um dia fabuloso para todos nós. De qualquer forma, eu tinha uma foto do meu vestido de noiva do Pinterest em minhas fotos, por algum motivo, meu noivo configurou a TV para transmitir imagens de nossas fotos da Amazon quando for dormir”, diz.

No entanto, em um dado momento, ela diz que uma série de fotos aleatórias começaram a aparecer na tela, incluindo uma que mostrava a foto do vestido de noiva dela.

“Ele não comentou até que a minha apareceu e disse como era horrível e esperava que eu não tivesse escolhido nada assim. É uma cor (não branca) então sempre foi um risco mas eu me sinto (me senti) incrível nela e agora sei que ele odeia antes mesmo de eu chegar. Estou arrasada. É tarde demais para conseguir outra coisa e não tenho mais orçamento de qualquer maneira. O que eu faço?”, perguntou ela.

Após a revelação, alguns usuários tentaram ajudar a noiva afirmando que provavelmente, durante a cerimônia, o homem não iria nem perceber que o vestido que ela escolheu era o que ele não gostou.

“Ah, Deus abençoe você, mas tenho certeza que ele não vai pensar o mesmo quando te ver com isso! E ele ficará mortificado por ter dito isso. Tenho certeza que ele vai pensar que você está incrível e você pode rir sobre seu comentário bobo depois! Use-o e use-o com orgulho”, falou outro.

Outros chegaram até a questionar se realmente seria necessário abrir mão de se casar com alguém que se ama por conta de um vestido.

“O que é mais importante para você? Casar-se com este homem, ou se ele gosta ou não do vestido que você usa? […]”, refletiu um internauta.