Pacote de leite de caixinha chama atenção, mas não é o que parece

Chamou a atenção recentemente nas redes sociais a imagem da embalagem de um leite de caixinha da marca goiana Piracanjuba.

Mas como não se deve acreditar em tudo que se vê na internet, a verdade sobre a caixa logo veio a tona e mostrou não ser o que parecia.

A postagem com a imagem modificada foi apagada, mas já contava com mais de um milhão de visualizações no Twitter, onde viralizou.

Logo depois que a imagem original foi compartilhada, os internautas se divertiram bastante com a disposição das sílabas na embalagem.

“Precisa fazer regra de 3 pra ler o bagulho”, comentou um. “Sem falar que claramente a gente lê Pirajucanba”, comentou outro.