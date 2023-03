“Fatalidade que comove a todos”, diz prefeito de Goiânia sobre queda de avião

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), se manifestou nas redes sociais sobre o acidente de avião ocorrido na tarde desta quarta-feira (22), na capital.

“Fatalidade que nos comove a todos”, lamentou o prefeito em nota. Ele manifestou pesar pelas mortes de Bruno Rodrigues da Rocha e Leonardo Rodrigues da Rocha.

Rogério Cruz informou que determinou o deslocamento da Defesa Civil para que atuasse no socorro as vítimas do acidente aéreo.

Outros quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

“Estamos em orações para que possam se recuperar”, rogou o prefeito sobre a saúde das outras vítimas do acidente.