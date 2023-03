G5 em Anápolis é especialista em insulfilm e manutenção de ar-condicionado para carros

Quando se pensa em ter um carro, tudo o que o motorista busca é ter o máximo de conforto possível, para dirigir bem e com muita segurança.

Mas não basta apenas escolher o melhor modelo de veículo, também é necessário investir em “complementos” que vão oferecer as melhores experiências para o momento de pegar o trânsito.

Um desses exemplos é o insulfilm, uma película que protege contra os raios solares, reduz o calor dentro do carro e aumenta a resistência dos vidros em casos de acidentes ou tentativas de furtos.

Em Anápolis, o G5 Insulfilm é especialista na área e trabalha apenas com as melhores marcas de películas, como Window Blue e Window Premium.

É importante lembrar que existem regras do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para aplicação do insulfilm e o G5 segue todas à risca para que os clientes estejam seguros e dentro da obrigatoriedade.

Além das películas, o G5 também realiza a manutenção de ar-condicionado automotivo e conta com profissionais capacitados e ferramentas de última geração. Tudo isso para que o friozinho dentro do veículo fique no ponto exato.

No local, seja para insulfilm, ar-condicionado ou outros serviços, os carros dos clientes recebem atenção total para permanecerem novos e seguros.

Os interessados em saber mais podem entrar em contato com a loja pelo telefone (62) 9 9262-1848 ou se deslocar até a Rua Conde Afonso Celso, nº 308, sala 01, atrás do Hospital São Zacarias, no Centro de Anápolis.

Outros detalhes e informações também estão disponíveis no Instagram da @g5_insulfilm_.